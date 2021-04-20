Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin uçak kapatması tepki çekince açıklama yaptı
Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin uçak kapatması tepkilere neden oldu. Subaşı, konuya dair açıklama yaptı.
İtalyan DJ Guido Senia ile ayrılığının ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evleneceği haberleriyle ortalığı salladı. Türkiye'de kısa bir süre kaldıktan sonra ise sevgilisi ve kızıyla beraber Bali'ye tatile gitti.
Bali'deki tatilinin her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, bir paylaşımıyla ise herkesi şaşkınlığa uğrattı. Subaşı, milyarder sevgilisinin kızı ve kendisi için uçak kapattırdığı yani bir uçağın tüm biletlerini satın aldığını çünkü özel jet bulamadıklarını takipçileriyle paylaştı.
Subaşı, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırmış, sadece bizim için" demişti.
Bu konu sosyal medyayı resmen salladı. Duyanların şaşkınlıkla okuduğu uçak kapatma olayına bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi.