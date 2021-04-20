Bali'deki tatilinin her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, bir paylaşımıyla ise herkesi şaşkınlığa uğrattı. Subaşı, milyarder sevgilisinin kızı ve kendisi için uçak kapattırdığı yani bir uçağın tüm biletlerini satın aldığını çünkü özel jet bulamadıklarını takipçileriyle paylaştı.