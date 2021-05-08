Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsalouissi özel jeti ayarladı içine de sürpriz kondurdu
Şeyma Subaşı, Dubai dönüşü özel jetine kavuştu. Milyarder sevgilisi Mohammed Alsalouissi, özel jetin içine bir de sürpriz kondurdu.
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Şehir değiştirmek isteyen çift, Bali'de özel jet bulamayınca, Alsaloussi bir uçağın tüm biletlerini satın alarak jest yapmıştı.
Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, ''Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti'' ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında çift, bu kez özel jetle havalandı.
Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan çift, dönüşte özel jet ile yolculuk yaptı. Şeyma Subaşı o anları da Instagram hesabından yayınladı.
Uçağın içinde sevgilisinin sürprizi olan güllerle de karşılaşan Subaşı mutluluğunu dile getirdi. Çiçeklerle poz veren Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirdi.