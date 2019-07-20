Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın italyan kızlı paylaşımı olay!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, fransızca olan, "La vie est belle mais elle est plus belle avec une Italiene." yazılı bir paylaşımda bulundu. Anlamı ise, "Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!" Şubası'nın sevgilisinin yaptığı bu paylaşım herkesi şaşkınlığa uğrattı.