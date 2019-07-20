Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın italyan kızlı paylaşımı olay!
Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra italyan sevgilisi Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden olay yaratan paylaşım. Subaşı'nın tepkisi herkesin merak konusu oldu.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çiftten Guido'nun 'İtalyan kızları' ile alakalı sosyal medya paylaşımı ağızları açık bıraktı. Şeyma Subaşı ile ayrıldıkları yönünde iddiaların ortaya atılması ise gecikmedi.
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, fransızca olan, "La vie est belle mais elle est plus belle avec une Italiene." yazılı bir paylaşımda bulundu. Anlamı ise, "Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!" Şubası'nın sevgilisinin yaptığı bu paylaşım herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Geçtiğimiz günlerde Subaşı, sevgilisi Guido'nun doğum gününü partisinde sevgilisini öpücüklere boğarak kutlamıştı. İkili her fırsatta birbirlerine olan aşklarını göstermekten geri kalmazken Guido'nun yaptığı bu ğaylaşım kafaları karıştırdı.
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın ayrıldıkları ve Guido'nun bu paylaşımının Subaşı'ya bir gönderme olduğu ise söylentiler arasında yerini aldı.