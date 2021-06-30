Şeyma Subaşı'nın milyarlık yüzüğü sahte çıktı! Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin asıl planı bakın neymiş!
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrıldığını doğrulamasının ardından bu hızlı vedanın nedenine ilişkin hem sosyal medyada hem de magazin basınında pek çok söylenti gündemi karıştırdı. Alsaloussi’nin gerçekte bir milyarder olmadığı 'ünlü kadın avcısı' olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Şeyma Subaşı, bir süredir aşk yaşadığı, Arap dünyasının sayılı zenginlerinden olduğu öne sürülen sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrıldığını Alsaloussi’yi önce sosyal medyada takipten çıkararak ve tüm fotoğraflarını silerek doğruladı. Subaşı, eski sevgilisinin dolandırıcı olduğuna dair iddiaları da "iddialar asılsızdır" sözleriyle yalanladı ancak iddialar dur durak bilmiyor. Bu çok konuşulan 'dolandırıcılık' söylentilerine ilişkin Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün, çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.
Ün, "Şeyma Subaşı bir yüzüğün sahte olduğunu anlamaz mı?" başlıklı yazısında günlerdir gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi ayrılığına dair iddialara bir yenisini daha ekleyerek; "Sizce Şeyma Subaşı bir yüzüğün sahte olduğunu anlamaz mı? Ben bile anlarım. Neyse... Ve tesadüfe bakın ki, bu ‘mış’lar, ‘muş’lar hep bir kadını yerden yere vurmak için yazılıyor. Gelin ben size işin doğrusunu kısaca anlatayım..." diyerek, Meedo’nun amacının Şeyma Subaşı sayesinde Türkiye’de isim yapıp, güven kazanmak olduğunu ileri sürdü.
İşte o yazıdan çarpıcı satırlar:
‘Mış’la ‘muş’la olmaz bu işler
2 ay önce bir yazı yazdım “Bu Meedo enişte bir tek bana mı tekinsiz geliyor?” diye sordum. Ondan sonra birçok meslektaşım benzer iddiaları yazdı.
Ve şimdi sık sık ‘Mısırlı milyarder dolandırıcı çıktı’ haberlerini okuyoruz.
Ama hiçbir kanıta dayanmayan yazılar bunlar. Diyorlar ki...
Şeyma’ya alınan yüzük sahteymiş...
Aldığı hediyeler çakmaymış...
O öyleymiş, bu böyleymiş...
Sevgili meslek büyüklerim!
‘Mış’ ile, ‘muş’ ile olmaz bu işler.
Yalanlanmak bir meziyet değil yahu.
Sıkılmadınız mı?