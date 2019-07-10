Şeyma Subaşı'nın kitabındaki yazım hatası sosyal medyada infial yarattı
Şeyma Subaşı, büyük tepki çeken 'Sadece Şeyma' kitabının ikinci baskısı için hazırlıklara geçerken, okuyucularına ipuçları verdiği bir sayfasında yaptığı yazım yanlışı ile çok konuşulanlar arasına girdi.
Şeyma Subaşı'nın ilk başta 40 binin üzerinde sattığı iddia edilen Sadece Şeyma kitabının, sadece 4 bin civarında sattığı ortaya çıkmıştı. Cüneyt Özdemir de YouTube videolarına bu kitabı konu etmiş ve açıkça kitapla alay etmişti.
Son olarak ise 'Sadece Şeyma' isimli kitapta yer alan bir ifade sosyal medyanın tepkisini çekti. Kitabın, “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında, skandal denebilecek bir yazım hatası görüldü.
Hatada, hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak, okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunuldu.
Tuz ruhu önerdi: Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidrokik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit. Yani yazım yanlışı nedeniyle, okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi.