Şeyma Subaşı'nın kitabındaki yazım hatası sosyal medyada infial yarattı

Şeyma Subaşı'nın ilk başta 40 binin üzerinde sattığı iddia edilen Sadece Şeyma kitabının, sadece 4 bin civarında sattığı ortaya çıkmıştı. Cüneyt Özdemir de YouTube videolarına bu kitabı konu etmiş ve açıkça kitapla alay etmişti.