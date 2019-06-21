Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan tek çelsede ayrıldıktan sonra yazdığı kitapla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın kitabı "Sadece Şeyma" okuyucuyla buluştu.
Geçen sene Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yazdığı kitapla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın kitabı "Sadece Şeyma" okuyucuyla buluştu.
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Şubaşı'nın kitabında dikkat çeken detay
Acun Ilıcalı’dan bahsedilmeyen kitabın ilk sayfasında “Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkese selam olsun” yazısı yer alırken, ikinci sayfasında “Acımadı ki” ifadesi bulunuyor.
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