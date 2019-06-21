Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı

Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan tek çelsede ayrıldıktan sonra yazdığı kitapla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın kitabı "Sadece Şeyma" okuyucuyla buluştu.

Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı - Sayfa 1

Geçen sene Acun Ilıcalı'dan boşandıktan  sonra yazdığı kitapla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın kitabı "Sadece Şeyma" okuyucuyla buluştu.

111
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı - Sayfa 2

Şubaşı'nın kitabında dikkat çeken detay

Acun Ilıcalı’dan bahsedilmeyen kitabın ilk sayfasında “Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkese selam olsun” yazısı yer alırken, ikinci sayfasında “Acımadı ki” ifadesi bulunuyor.

211
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı - Sayfa 3
311
Şeyma Subaşı''nın kitabı raflarda Şeyma Subaşı'nın kitabın konusu ve fiyatı - Sayfa 4
411