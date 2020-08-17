Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını olduğu iddialarını böyle yalanladı

Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden Şeyma Subaşı, koronavirüs salgını sebebiyle bu yaz Türkiye'de kaldı ve Çeşme-Bodrum arasında arasında mekik dokuyarak tatil yapıyor. Subaşı, sıklıkla da tatilden çekildiği kareleri, sosyal medya hesabından paylaşarak gündem oluyor.