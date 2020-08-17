Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını olduğu iddialarını böyle yalanladı
Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla Çeşme'de kaldığı villaya polis baskını gerçekleşti, komşuları Şeyma Subaşı'dan şikayetçi olduğu iddialarını Subaşı yalanladı.
Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden Şeyma Subaşı, koronavirüs salgını sebebiyle bu yaz Türkiye'de kaldı ve Çeşme-Bodrum arasında arasında mekik dokuyarak tatil yapıyor. Subaşı, sıklıkla da tatilden çekildiği kareleri, sosyal medya hesabından paylaşarak gündem oluyor.
Önceki akşam ise Şeyma Subaşı, Çeşme'deki villasında arkadaşlarıyla buluştu ve olaylar patlak vermeye başladı. Snob Magazin'in özel haberine göre, Şeyma Subaşı'nın kaldığı villaya baskın yapıldı.
Cuma akşam saatlerinde başlayan partiyi gece yarısı tatsız bitti. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu.
Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfinin kaçtığı öğrenildi.