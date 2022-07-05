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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor! "İyi ki Şeyma'dan kutulmuşum" dedirten kişi bakın kimmiş

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor! "İyi ki Şeyma'dan kutulmuşum" dedirten kişi bakın kimmiş

Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz mart ayında ayrılan Mısırlı milyarder Meedo gönlünü İsrailli model Eden Polani'ye kaptırdı. Milyarder yeni sevgilisi ile evlilik hazırlıklarına başlarken iddialara göre 'İyi ki Şeyma'dan kurtuldum' diyormuş.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor! "İyi ki Şeyma'dan kutulmuşum" dedirten kişi bakın kimmiş

Şeyma Subaşı'nın Meedo lakaplı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşaması magazin gündeminde olay yaratmıştı.

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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor! "İyi ki Şeyma'dan kutulmuşum" dedirten kişi bakın kimmiş

36 yaşındaki Meedo’nun sık sık Subaşı’na aldığı pahalı hediyeler günlerce magazin manşetlerini süslemiş ve deyim yerindeyse dudak uçuklatmıştı.

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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor! "İyi ki Şeyma'dan kutulmuşum" dedirten kişi bakın kimmiş

1.5 yıl süren aşkın sonunda Şeyma Subaşı nikah masasına oturma hazırlıkları yaparken geçtiğimiz mart ayında büyük aşk bitmiş ve ikili ayrılmıştı.

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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor! "İyi ki Şeyma'dan kutulmuşum" dedirten kişi bakın kimmiş

Şeyma Subaşı’nı çabuk unutan Meedo, 1 ay sonra gönlünü İsrailli model Eden Polani’ye kaptırmıştı.

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