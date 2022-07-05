Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor! "İyi ki Şeyma'dan kurtulmuşum" dedirten kişi bakın kimmiş
Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz mart ayında ayrılan Mısırlı milyarder Meedo gönlünü İsrailli model Eden Polani'ye kaptırdı. Milyarder yeni sevgilisi ile evlilik hazırlıklarına başlarken iddialara göre 'İyi ki Şeyma'dan kurtuldum' diyormuş.
Şeyma Subaşı'nın Meedo lakaplı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşaması magazin gündeminde olay yaratmıştı.
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36 yaşındaki Meedo’nun sık sık Subaşı’na aldığı pahalı hediyeler günlerce magazin manşetlerini süslemiş ve deyim yerindeyse dudak uçuklatmıştı.
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1.5 yıl süren aşkın sonunda Şeyma Subaşı nikah masasına oturma hazırlıkları yaparken geçtiğimiz mart ayında büyük aşk bitmiş ve ikili ayrılmıştı.
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Şeyma Subaşı’nı çabuk unutan Meedo, 1 ay sonra gönlünü İsrailli model Eden Polani’ye kaptırmıştı.
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