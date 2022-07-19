Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti
Geçtiğimiz günlerde teknede herkesin içinde tartışma görüntüleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı; aldığı nakafayla büyük dikkat çekerken, harcamaları da merak konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda giydiği bir elbisesi çok beğenilmiş, fiyatı merak edilmişti. Şeyma Subaşı'nın o elbisesinin fiyatı ortaya çıktı, duyanlar kulaklarına inanamadı. Dudak uçuklatan miktar 'yok artık' dedirtti. Bakın o çok beğenilen kıyafetin fiyatı ne, Melisa kimle yakalandı...
Sosyal medyayı çok aktif kullanan Acun Ilıcalı'nın eksi eşi Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Bir tatili bitirip, ardından başka bir tatile çıkan Şeyma Subaşı'nın eski eşiş Ilıcallı'dan aldığı nafakanın çok konuşulduğu gibi, yaptığı harcamalar da merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda çok beğenilen sarı elbisesinin fiyatı birçok kişi tarafından sorulmuştu. Ortaya çıkan miktar dudak uçuklattı. Elbisenin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde neon elbisesiyle poz vermişti.
Tatilinden paylaşımlar yapan ünlü fenomen giydiği sarı elbisenin fiyatıyla dudak uçuklattı.
Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.