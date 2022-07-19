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Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti

Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde teknede herkesin içinde tartışma görüntüleri ortaya çıkan Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı; aldığı nakafayla büyük dikkat çekerken, harcamaları da merak konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda giydiği bir elbisesi çok beğenilmiş, fiyatı merak edilmişti. Şeyma Subaşı'nın o elbisesinin fiyatı ortaya çıktı, duyanlar kulaklarına inanamadı. Dudak uçuklatan miktar 'yok artık' dedirtti. Bakın o çok beğenilen kıyafetin fiyatı ne, Melisa kimle yakalandı...

Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Acun Ilıcalı'nın eksi eşi Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Bir tatili bitirip, ardından başka bir tatile çıkan Şeyma Subaşı'nın eski eşiş Ilıcallı'dan aldığı nafakanın çok konuşulduğu gibi, yaptığı harcamalar da merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda çok beğenilen sarı elbisesinin fiyatı birçok kişi tarafından sorulmuştu. Ortaya çıkan miktar dudak uçuklattı. Elbisenin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.

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Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti

Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde neon elbisesiyle poz vermişti. 

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Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti

Tatilinden paylaşımlar yapan ünlü fenomen giydiği sarı  elbisenin fiyatıyla dudak uçuklattı.

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Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti

Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

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