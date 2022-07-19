Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatını duyanlar şok geçirdi! Melisa'nın o fotoğrafı dikkat çekti

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Acun Ilıcalı'nın eksi eşi Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Bir tatili bitirip, ardından başka bir tatile çıkan Şeyma Subaşı'nın eski eşiş Ilıcallı'dan aldığı nafakanın çok konuşulduğu gibi, yaptığı harcamalar da merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda çok beğenilen sarı elbisesinin fiyatı birçok kişi tarafından sorulmuştu. Ortaya çıkan miktar dudak uçuklattı. Elbisenin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.