Şeyma Subaşı'nın bornozlu pozu yok artık dedirtti takipçileri çileden çıktı

"Görgüsüzlüğü tavan yaptı"

Sosyal medyada oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı'nın bornozlu pozuna tepkiler de gecikmedi. Kimileri Subaşı'nın görgüsüzlüğünün artık tavan yaptığını söylerken, "Acun, seni evlerine almayarak en doğru şeyi yapıyor" yazanlar da oldu.