Şeyma Subaşı'nın bornozlu pozu yok artık dedirtti takipçileri çileden çıktı
Guido Senia ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur bornozlu pozuyla kısa sürede gündeme oturdu.
Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından Miami'de bulunan evini anlaşma gereği boşaltan Şeyma Subaşı, gündemden düşmek bilmiyor. Önceki gün, Acun Ilıcalı'nın Palm Island'da bulunan evine gitmek isteyen Şubaşı'nın eve giremediği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Şu sıralar Miami'de kızıyla birlikte tatilde olan Subaşı'nın, arkadaşında kaldığı da iddia edilmişti. Ancak Subaşı, hakkında çıkan Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine kendisini almadığı haberlerini yalanladı. Subaşı'nın iddiaları yalanlarken paylaştığı pozlar ise gündeme oturdu.
"Acun, Şeyma’yı Miami’deki eve sokmadı" haberinin altına "Bir kere de doğru haber yapın hakkımda dişimi kıracağım söz" şeklinde cevap veren Subaşı, bornozlu pozunu paylaşarak altına "Şeyma sonunda Miami'den bütün eşyalarını topladı ve İstanbul'a gönderiyor" yazdı ve çıkan haberlerle dalga geçti.
"Görgüsüzlüğü tavan yaptı"
Sosyal medyada oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı'nın bornozlu pozuna tepkiler de gecikmedi. Kimileri Subaşı'nın görgüsüzlüğünün artık tavan yaptığını söylerken, "Acun, seni evlerine almayarak en doğru şeyi yapıyor" yazanlar da oldu.