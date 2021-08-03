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Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor

Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor

BODRUM YANGINI'nda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatili yapan ve teknede bikinisiyle Türk bayrağının önünde poz vererek sosyal medyanın tepkisini çeken Şeyma Subaşı, tatiline kaldığı yerden son gaz devam ediyor.

Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Şeyma Subaşı, Bodrum’da tatil yapıyor. Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’da kiraladıkları lüks yatta tatil yapan Şeyma Subaşı gün boyu elinden düşürmediği “Chakra Healing” adlı yoga ve meditasyon kitabıyla objektife takıldı. 

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Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor

Aylardır İbiza’da yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü. Subaşı, kısa bir süre önce barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’a gitti.

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Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor

Kitabı elinden düşürmedi

Alsaloussi’nin haftalığına 150 bin Euro ödediği mega yatla çift, Gümbet’te görüntülendi. Teknenin arka kısmında kitap okuyan Subaşı, Alsaloussi’nin personele jakuziyi doldurtmasının ardından kitap keyfine jakuzide devam etti.

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Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor

Çalışanlardan fotoğraflarını da çekmesini rica eden Subaşı, daha sonra bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Alsaloussi de kitap okuyan sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

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