Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Şeyma Subaşı, Bodrum’da tatil yapıyor. Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’da kiraladıkları lüks yatta tatil yapan Şeyma Subaşı gün boyu elinden düşürmediği “Chakra Healing” adlı yoga ve meditasyon kitabıyla objektife takıldı.