Şeyma Subaşı'nın 'Bodrum yangınında okuduğu kitabı'nı elinden düşürmüyor
BODRUM YANGINI'nda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatili yapan ve teknede bikinisiyle Türk bayrağının önünde poz vererek sosyal medyanın tepkisini çeken Şeyma Subaşı, tatiline kaldığı yerden son gaz devam ediyor.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Şeyma Subaşı, Bodrum’da tatil yapıyor. Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’da kiraladıkları lüks yatta tatil yapan Şeyma Subaşı gün boyu elinden düşürmediği “Chakra Healing” adlı yoga ve meditasyon kitabıyla objektife takıldı.
Aylardır İbiza’da yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü. Subaşı, kısa bir süre önce barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’a gitti.
Kitabı elinden düşürmedi
Alsaloussi’nin haftalığına 150 bin Euro ödediği mega yatla çift, Gümbet’te görüntülendi. Teknenin arka kısmında kitap okuyan Subaşı, Alsaloussi’nin personele jakuziyi doldurtmasının ardından kitap keyfine jakuzide devam etti.
Çalışanlardan fotoğraflarını da çekmesini rica eden Subaşı, daha sonra bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Alsaloussi de kitap okuyan sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.