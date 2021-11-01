Şeyma Subaşı'nın aşk trafiğinde U dönüşü: Meedo'dan ayrıldı Guido'ya döndü!
Şeyma Subaşı'nın aşk trafiğine yetişilmiyor! Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'nın, eski aşkı Guido'ya geri döndüğü sosyal medya kulislerine bomba gibi düştü.
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı. Mısırlı Meedo'yu ailesiyle bile tanıştıran ve evlenecekleri konuşulan Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katıldı. Bu buluşma eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikodularını ortaya çıkardı.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu, magazin kulislerinde konuşuluyor.
Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın New York'ta düzenlediği partiye katılması dikkat çekti.