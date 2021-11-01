Şeyma Subaşı'nın aşk trafiğinde U dönüşü: Meedo'dan ayrıldı Guido'ya döndü!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bittiği iddialarından sonra ortaya yepyeni bir aşk dedikodusu atıldı. Mısırlı Meedo'yu ailesiyle bile tanıştıran ve evlenecekleri konuşulan Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Guido Senia'nın düzenlediği partiye katıldı. Bu buluşma eski sevgililerin tekrar barıştığı dedikodularını ortaya çıkardı.