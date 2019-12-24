Şeyma Subaşı'ndan Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz'a büyü suçlaması ortalık fena karıştı

“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.”

Eyüboğlu daha sonra ise “Senin yuvanı biri yıkabildi mi?” diye sordu.