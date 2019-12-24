Şeyma Subaşı'ndan Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz'a büyü suçlaması ortalık fena karıştı
Son günlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, katıldığı programda Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz hakkında konuştu.
Suudi Arabistan'daki bir etkinliğe para karşılığı giden Şeyma Subaşı, açıklamalarıyla olay olmaya devam ediyor. Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube programında çok özel açıklamalar yaptı.
Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube'da yaptıkları 'Magazin Noteri' programının 81. bölüm konuğu Şeyma Subaşı oldu. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz hakkında ilginç sözler sarf etti.
Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun Şeyma Subaşı'ya sorduğu, “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı.’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” ilginç cevap verdi.
“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.”
Eyüboğlu daha sonra ise “Senin yuvanı biri yıkabildi mi?” diye sordu.