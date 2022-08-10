Şeyma Subaşı'na saldırı! 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, Subaşı affetmedi!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kendisine yönelik yapılan organize saldırının peşini bırakmadı. Sosyal medyadan şahsına hakaret ve suçlamalarda bulunan bir sahte hesabı dava etti. Olayın perde arkası araştırılırken, hesabın 5 kadın tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Hakaret içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar tek tek tespit edildi ve haklarında soruşturma başlatıldı. O 5 şüpheli ifadelerinde bakın neler söyledi...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Paylaşımlarıyla büyük ilgi gören fenomen Subaşı, sahte hesaplar tarafından da rahatsız ediliyor. Son olarak bir sahte hesapla yapılan hakaret dolu paylaşımlar Şubaşı'nın radarına girdi. Hesabın arkasındaki 5 kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Kadınlar, ifadelerinde bakın neler söyledi...
5 kadın ortaklaşa hareket ederek açtıkları sosyal medya hesabı üzerinden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'na yönelik ağır hakaret ve paylaşımlar yaptı.
"Avrupalı o... parası olanın metresi" gibi ağır ifadeler üzerine emniyetin peşine düştüğü sosyal medya hesaplarının aynı kadın kullanıcılar tarafından yönetildiği tespit edildi. Dijital materyallerde hesapların bilgilerinin yer aldığı bilgi notları ele geçirildi. 5 kadın yönetici hakkında dava açıldı.
Katıldığı yarışma programıyla tanınan ve kısa sürede üne kavuşan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kendi fotoğraflarını kullanarak oluşturulan müstehcen, birden fazla sosyal medya hesabını ihbar etti.