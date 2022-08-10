Şeyma Subaşı'na saldırı! 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, Subaşı affetmedi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Paylaşımlarıyla büyük ilgi gören fenomen Subaşı, sahte hesaplar tarafından da rahatsız ediliyor. Son olarak bir sahte hesapla yapılan hakaret dolu paylaşımlar Şubaşı'nın radarına girdi. Hesabın arkasındaki 5 kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Kadınlar, ifadelerinde bakın neler söyledi...