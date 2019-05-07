Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım! '' Kendimi zor tutuyorum...''
Geçtiğimiz günlerde kitap çıkaracağını duyuran ve tarih veren Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım geldi.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medya hesabından kitap çıkaracağını duyurmuş, kitabının çıkacağı tarihi söyleyerek adının ''Şeyma'' olacağını duyurmuştu. Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
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Subaşı, çıkacak olan kitabıyla ilgili yeni paylaşımda bulundu. Subaşı paylaşımını: “Çıkacak kitabımın ilk sayfalarını okuyorum da… Melisa’nın yanında ağlamamak için kendimi zor tuttum desem…” notuyla paylaştı.
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Şeyma Subaşı, verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı ile ayrılıklarının üzerine konuşarak şu açıklamaları yapmıştı.
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Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı.
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