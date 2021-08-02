Şeyma Subaşı'dan yanan Bodrum'dan Türk bayraklı skandal poz!

2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla birliktelik yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı. Evlilik arefesinde ayrılan Şeyma, sevgilisiyle yeniden barışınca 3 ay boyunca Ibiza'da lüks tatiline devam etti. 3 ay sonra Türkiye'ye dönüşünü uçaktan kucak pozu ile paylaşan Şeyma, soluğu yanan Bodrum'da aldı.