Şeyma Subaşı'dan şok eden itiraflar Acun Ilıcalı ile konuştu Mısırlı sevgilisiyle evleniyor
Estetik yüzünden hastanelik olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı, her anını paylaştığı Instagram hesabından 5 gün boyunca paylaşım yapmadı. Uzun yıllar sosyal medyada bulunan ve her anını Instagram'dan paylaşan Subaşı'nın bu hamlesi takipçilerini şaşırtırken hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Şeyma Subaşı'nın estetikleri yüzünden hastanelik olduğu söylendi. Burun estetiğinin ardından burnunun düştüğünü popo estetiğinin ardından ayakta duramayacak hale geldiği iddia edildi. Ortaya çıkan Subaşı, bu iddiaları yalanladı ve sosyal medya detoksu yaptığını duyurdu.
Bu iddiaların ardından Miami'den ayrılıp Türkiye'ye uçan Subaşı, soluğu Buket Aydın'ın Haber Global'de yayımlanan programında aldı. Birbirinden ilginç itiraflar yapan Subaşı, bombayı da patlattı ve evlendiğini duyurdu. Subaşı, Buket Aydın'ın sorusu üzerine açıklamalarına sosyal medya detoksu ile başladı.
Şeyma Subaşı, neden sosyal medyadan uzaklaştığını şu sözlerle anlattı:
''Aslında 1 hafta kadar. 1, 1.5 senedir Instagram detoksu denilen, Instagramdan uzaklaşma, telefonu ele almama, sosyal medya arası vermek istiyordum. En son biri benim hesabımı hacklemeye çalıştı. Bir iki gün ben de Instagram hesabıma ulaşamadım.''