Şeyma Subaşı'dan şok eden itiraflar Acun Ilıcalı ile konuştu Mısırlı sevgilisiyle evleniyor

Şeyma Subaşı, neden sosyal medyadan uzaklaştığını şu sözlerle anlattı:

''Aslında 1 hafta kadar. 1, 1.5 senedir Instagram detoksu denilen, Instagramdan uzaklaşma, telefonu ele almama, sosyal medya arası vermek istiyordum. En son biri benim hesabımı hacklemeye çalıştı. Bir iki gün ben de Instagram hesabıma ulaşamadım.''