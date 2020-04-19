Şeyma Subaşı'dan skandal paylaşım! hem Türk örf ve adetine aykırı dedi hem de paylaştı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medya fenomenliğinde yükselen grafiğini kaybeden Şeyma Subaşı ne yapacağını şaşırdı. Dün gece yarısı ise skandal paylaşımlarda bulunup, skandal sözlerle savundu...
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gece geç saatlerde dikkat çekici kareler paylaştı, sıkıntıdan bu paylaşımı yaptığını söyleyen Subaşı bu tercihiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.
Koronavirüs salgınından etkilenmemek için kendisini ev karantinasına alan ve bu süreci sevgilisi Guido Senia ile geçiren Şeyma Subaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bu dönemi elinden geldiği kadar verimli ve keyifli geçirmeye çalışıyor.
Evde nasıl vakit geçirdiğine dair paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, aynı zamanda bol bol spor videosu da paylaşmıştı. Genç kadın dün akşam yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Kendisine yapılan eleştirilere de gönderme yaptığı paylaşımda, senelerdir böyle olduğunu ve bu tarz pozlarına çok da fazla tepki gösterilmemesi gerektiğini söyleyen Subaşı şunları yazdı.