Şeyma Subaşı yine sınır tanımadı teknedeki bikinili halleri olay! Üstsüz de paylaşmıştı
Şeyma Subaşı, üstsüz, yarı çıplak paylaşımının ardından teknede renkli bikinisiyle resmen şov yaptı, birbirinden cesur fotoğrafları milyonlarca kişiyle paylaştı.
Son zamanlarda çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen fakat açıklama yapmaktan kaçınan Şeyma Subaşı, yeniden sosyal medya hesabı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı. geçtiğimiz haftalarda bir derginin çekimleri için üstsüz poz veren Subaşı, bu kez tekendeki bikinili halleriyle adından söz ettirdi.
Yaz aylarının başından beri tatilden tatile koşan Şeyma Subaşı, bu kez arkadaşlarıyla tekne tatili yapmaya başladı, bunu da Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaştı. Cesur pozlar vermekten çekinmeyen Subaşı, kısa sürede beğenileri kaptı.
Altında fuşya bikini üzerinde mavi bir üst tercih ederek rengarenk bir bikini giyen Subaşı, bu paylaşımlarının altına İngilizce olarak ''Choose joy'' yani ''Neşeyi seç'' notunu düştü.
Takipçileri ise ayırt etmeden her biri fotoğrafı için ayrı ayrı övgü yazarak Subaşı'nın çok iyi bir fiziğe sahip olduğunu yazdı.