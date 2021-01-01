Şeyma Subaşı yılbaşı pozunu yataktan paylaştı! İnstagram yıkıldı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak. Birbirinden yeni programlar diziler, filmler derken Ilıcalı, platformda eski eşi Şeyma Subaşı'na da yer ver
Acun Ilıcalı ile boşanmanın ardından ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Şeyma Subaşı hala gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya hesabından sıkça cesur pozlar paylaşan Subaşı her hareketiyle gündemi sarsıyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın tatilleri koronavirüs engeline takılmıştı. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalktı.
Soluğu yurtdışında alan Şeyma Subaşı, tatillerine kaldığı yerden tüm hızıyla devam etmeye başladı.
Yılbaşını arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Subaşı, salgını unuttu.