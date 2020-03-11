Şeyma Subaşı yataktaki halleriyle 'yok artık' dedirtti öpüşme anlarını da yayınlamıştı

Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, son olarak sevgilisi ve Acun Ilıcalı ile olan ortak kızları Melisa ile birlikte kar tatiline çıktı. Tatilden eğlenceli paylaşımlarını takipçileriyle paylaşan Subaşı, tatil dönüşü de yatak hallerini paylaştı.