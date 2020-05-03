Şeyma Subaşı yaptı yine yapacağını! Şeyma yasak dinlemiyor

31 büyükşehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasaklanmıştı. Ancak Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yasak dinlemedi. Snob magazinin haberine göre Şeyma Subaşı ve sevgilisi Senia hafta sonu tatili için Çeşme'ye gitti.