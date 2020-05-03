Şeyma Subaşı yaptı yine yapacağını! Şeyma yasak dinlemiyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasak olmasına rağmen Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile tatile gittiği ortaya çıktı.
31 büyükşehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasaklanmıştı. Ancak Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yasak dinlemedi. Snob magazinin haberine göre Şeyma Subaşı ve sevgilisi Senia hafta sonu tatili için Çeşme'ye gitti.
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Şeyma Subaşı'nın sahilde güneşlenirken fotoğraf paylaşması da işin tuzu biberi oldu.
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Şeyma'nın Instagram hesabından Çeşme'den fotoğraflar paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.
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Şimdi herkes İstanbul'dan çıkmak yasakken, Şeyma'nın nasıl olup da İstanbul'dan Çeşme'ye tatile gidebildiğini merak ediyor.
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