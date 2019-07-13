Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın Ibiza tatili sürüyor! Lila mayosuyla ilgi odağı

Geçtiğimiz yıl ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği sonlanan Şeyma Subaşı sevgilisiyle tatilde.Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.