Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın Ibiza tatili sürüyor! Lila mayosuyla ilgi odağı
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Şeyma Subaşı'nın lila rengi mayosu takipçileri tarafından çok beğenildi. Subaşı'nın Ibiza tatili ise devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği sonlanan Şeyma Subaşı sevgilisiyle tatilde.Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Subaşı'nın Ibiza tatili sürüyor. Subaşı ise tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Lila rengi mayosuyla poz veren Subaşı'nın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede 118 binin üzerinde beğeni aldı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Magazin Noteri adlı programa konuk alan Seda Sayan, ''Şeyma'nın kitabı toplatılmalı'' diyerek olay açıklamalarda bulundu. Sayan, kitap hakkında şunları söyledi: “Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur.