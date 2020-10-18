Şeyma Subaşı turuncu bikinisiyle görenleri mest etti! 'Kendime çok yatırım yaptım' diyerek paylaştı

Miami’de sıcak havanın tadını çıkartan Subaşı gönderisine, “Vücudum huzurlu, sağlıklı ve mutlu. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Zihinsel olarak açık; duygusal olarak ise toparlanmış hissediyorum. Bu noktaya ulaşmak adına kendime yatırım yaptığım için çok mutluyum. Bu noktaya gelmek benim için kolay olmadı." notunu düştü.