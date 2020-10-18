Şeyma Subaşı turuncu bikinisiyle görenleri mest etti! 'Kendime çok yatırım yaptım' diyerek paylaştı
Pandemi sürecinde sürekli gezmesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Şeyma Subaşı tatile çıktı. Turuncu bikinili pozu olay oldu.
Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın tatilleri koronavirüs engeline takılmıştı. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalmaya başladı.
Kısıtlamaların kalkmasını fırsat bilen Subaşı ise ilk rotasını Londra olarak belirledi. Londra’nın ardından Meksika’ya giden Subaşı son olarak ise Miami’ye uçtu.
Miami’den yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Miami’de sıcak havanın tadını çıkartan Subaşı gönderisine, “Vücudum huzurlu, sağlıklı ve mutlu. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Zihinsel olarak açık; duygusal olarak ise toparlanmış hissediyorum. Bu noktaya ulaşmak adına kendime yatırım yaptığım için çok mutluyum. Bu noktaya gelmek benim için kolay olmadı." notunu düştü.