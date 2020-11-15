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Şeyma Subaşı tatile doymuyor! Bikinili pozları görenleri mest etti

Yaz tatiline devam eden Subaşı, plajda çekilen bikinili fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı.

Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın tatilleri koronavirüs engeline takılmıştı. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalktı.

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Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı zaman zaman tepkilerin odağı oluyor. Takipçileri tarafından Subaşı'nın koronavirüsü hiçe saydığı yorumları yapılıyor.

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Karantina günlerini İstanbul'da geçiren Şeyma Subaşı, normalleşme sürecinin ardından Amerika'ya gitmişti.

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Uzun süre Miami'de tatil yapan Subaşı, rotayı Meksika'ya çevirdi.

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