Şeyma Subaşı seksi göründüğüm için değil deyip paylaştı bikinili pozları olay!
Tatil deyince akıllara gelen Şeyma Subaşı soluğu Amerika'da aldı. Miami'de tatil yapan Subaşı bikinili fotoğraflarını paylaştı. Seksi göründüğümü göstermek için bu fotoğrafı paylaşmıyorum" dedi.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra popülerliği yakaladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sıkça söz ettirirken yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.
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Şeyma Subaşı denilince akla eğlence, moda ve tatil geliyor. Subaşı, Londra ve Meksika'nın ardından son olarak ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
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Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Subaşı son olarak beyaz bikinisiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
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Subaşı paylaşımına, "Seksi göründüğümü göstermek için bu fotoğrafı paylaşmıyorum. Bunun nedeni, tutarlı bir şekilde çalıştığınızda sonuç alacağınızı göstermektir" notunu yazdı.
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