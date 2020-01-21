Şeyma Subaşı paylaşımlarının takipçileri tarafından düzeltilmesine isyan etti!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, İngilizce paylaşımlarının Türk takipçileri tarafından düzeltilmesine isyan etti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, İngilizce paylaşımlarının sürekli olarak Türk takipçileri tarafından düzeltilmesine isyan etti.
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Subaşı, DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Şeyma Subaşı, Instagram hesabından İngilizce paylaşımlarının Türk takipçileri tarafından düzeltilmesine isyan etti.
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Subaşı, konuyla ilgili şunları söyledi:
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