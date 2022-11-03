BIST 4.105
DOLAR 18,61
EURO 18,17
ALTIN 973,82

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarderle evleniyor düğün tarihleri belli oldu

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarderle evleniyor düğün tarihleri belli oldu

Son yıllarda sansasyonel olaylarla adından söz ettirmeyi başarmış olan Subaşı, uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikteydi. Haziran 2021'de evlilik teklifi alan Subaşı, kabul etmiş ama daha sonra araya ayrılık girmişti. İddialara göre çift, evleniyor.

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarderle evleniyor düğün tarihleri belli oldu

Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ancak evlenememişti. Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ikinci kez evlilik teklifi aldı. İddialara göre Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğün tarihi belli oldu.

19
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarderle evleniyor düğün tarihleri belli oldu

Geçen yıl evlilik teklifi alan Subaşı, mutlu haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Duyulanlara göre, Subaşı ikinci kez evlilik teklifi aldı. Subaşı bu teklife de 'evet' demiş.

29
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarderle evleniyor düğün tarihleri belli oldu

İddialara göre ikili, kendi aralarında düğün tarihini belirlemiş. Mayıs ayında evlenecekleri öğrenildi. Sosyal medyada 'Mayısa daha çok var, ayrılırsınız yine' yorumları yaptı.

39
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarderle evleniyor düğün tarihleri belli oldu

Geçen yıl, evlilik teklifi, düğün tarihi, bebek itirafı ve düşük haberleri gelmişti. Şeyma Subaşı ise dedikodulara kulak tıkamış, yüzüğü çıkarıp, Meedo'dan ayrılmıştı.

49