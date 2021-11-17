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Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Şeyma Subaşı Mısırlı zengin iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşka geldiği anı Instagram'dan paylaştı.

Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Sosyal medyada özel hayatını sıklıkla paylaşmasıyla tanınan Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü Mısırlı zengin iş adamı Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozunu paylaştı.  Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti, geçtiğimiz hafta ilişkilerine bir şans daha vermişti.

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Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Şeyma Subaşı Mısırlı yatırımcı sevgilisiyle bir davete katıldı. Davette aşka gelen Şeyma Subaşı, kişisel sosyal medya hesabında birbirlerini öptükleri anı paylaştı.  

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Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anı Instagram'dan paylaştı.

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Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Subaşı, kareye, "Hey sen" yazarak kalp emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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