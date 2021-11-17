Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa pozunu yayınladı

Sosyal medyada özel hayatını sıklıkla paylaşmasıyla tanınan Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü Mısırlı zengin iş adamı Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozunu paylaştı. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti, geçtiğimiz hafta ilişkilerine bir şans daha vermişti.