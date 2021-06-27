Şeyma Subaşı Meedo'dan ayrıldı eski hayatına döndü! Milyarlık yüzük ne olacak?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Şeyma Subaşı'ndan sürpriz bir hamle geldi. Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti. Ibiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.