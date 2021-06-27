Şeyma Subaşı Meedo'dan ayrıldı eski hayatına döndü! Milyarlık yüzük ne olacak?
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılır ayrılmaz eski eğlenceli hayatına geri döndü. Mısırlı sevgilisi Meedo'dan hamile kaldığı haberini vermesinin hemen ardından bebeği düşürdüğünü duyuran Şeyma Subaşı Instagram'dan Meedo ile fotoğraflarını sildi ve Meedo'yu arkadaşlıktan çıkardı. Şimdi ise sosyal medya Şeyma Subaşı'nın milyarlık evlilik yüzüğünü ne yapacağını konuşuyor.
Son günlerin en çok konuşulan ismi Şeyma Subaşı'ndan sürpriz bir hamle geldi. Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti. Ibiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.
Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram’dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.
Son günlerde sosyal medyanın bir numaralı magazin gündemi haline gelen Şeyma Subaşı'yla ilgili en çok merak edilen ise Subaşı'nın milyarlık yüzüğünü ne yapacağı...
Şeyma Subaşı eğlenceli hayatına devam ediyor
Öte yandan, Şeyma Subaşı'nın hız kesmeden sosyal hayatına devam ettiği de magazin kulislerinde dolaşan son söylentilerden... Sosyal medyada hayatını en ince ayrıntılarıyla sergilemesiyle eleştiri alan Şeyma Subaşı, bebeğini kaybettiğini duyurmasının ardından eğlenceli hayatına geri döndüğü yönünde tepki alıyor. Şeyma Subaşı son paylaştığı hikayede arkadaşlarıyla eğlendiği görüntüleri paylaştı.