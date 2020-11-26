Şeyma Subaşı kızıyla pozuna gelen yorumla sinirden deliye döndü küfürlü cevap
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ortak kızları Melisa ile fotoğrafını paylaştı. Gelen bir yoruma ise o kadar çok sinirlendi ki küfür ve hakaretlerle cevap verdi.
Şeyma Subaşı, koronavirüs dinlemiyor. Yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, şimdilerde de Miami'de keyif çatıyor. Gün içinde birçok anını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşıyor. Kızı Melisa ise bu günlerde babası Acun Ilıcalı'nın yanında
Subaşı, kızı Melisa'nın Ilıcalı'nın yanında olması nedeniyle özlediğine dair bir paylaşım yaptı. Subaşı, Melisa ile fotoğrafını paylaşarak, ''Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" yazdı.
Sürekli olarak sosyal medyada siber zorbalığa maruz kalan Şeyma Subaşı'nın kızıyla fotoğrafının altına bir takipçisi ise "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" yazdı.
Bu yorumu görünce sinirden deliye dönen ve çoğu zaman kötü yorumlara cevap vermeyen Subaşı kuralını bozdu.