Şeyma Subaşı kızını yalnız bırakarak seyahat ettiği için eleştirilmişti! Özür diledi
Son günlerde çıkardığı kitap ile gündeme sıkça gelen Şeyma Subaşı'nın kitabındaki bazı bölümler dikkat çekti. Subaşı, kızı Melisa'da özür diledi.
Geçtiğimiz günlerde kitap çıkaran Şeyma Subaşı, kitabından bazı bölümleri sosyal medya hesabından yayınlıyor. Subaşı'nın kitabındaki bazı bölümler Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak sayıldı ve herkes bunu konuşmaya başladı. Şimdilerde ise Subaşı'nın kitabında dikkat çeken detay kızı Melisa'dan özür dilemesi oldu.
Şeyma Subaşı, bir dönem sürekli kızı Melisa'yı Türkiye'de bırakarak yaptığı yurt dışı seyahatleri dolayısıyla eleştirilmişti. Hatta Subaşı'nı takip eden bazı kişiler kızı Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesini istemişti.
Subaşı, bu eleştirileri dikkate almış olacak ki kitabında kızı Melisa'dan şu sözlerle özür diledi: "Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik.
Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey."