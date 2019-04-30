Şeyma Subaşı kitabı için tarih verdi! Adını açıkladı

Daha önce kitap çıkaracağını açıklayan Subaşı, "Kitabımız geliyor. Tam bir buçuk ayımız kaldı " ifadelerini kullandı. Şeyma Subaşı, "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." dedi.