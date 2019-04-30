Şeyma Subaşı kitabı için tarih verdi! Adını açıkladı
Geçtiğimiz günlerde kitap yazdığını duyuran Şeyma Subaşı, kitabının çıkışı için tarih verdi ve kitabının ismini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Şubaşı, takipçilerine bir duyuru yaptı. Daha önce kitap yazdığını duyuran Subaşı, kitabın çıkacağı zaman için tarih verdi.
Daha önce kitap çıkaracağını açıklayan Subaşı, "Kitabımız geliyor. Tam bir buçuk ayımız kaldı " ifadelerini kullandı. Şeyma Subaşı, "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." dedi.
Ayrıca sevgilisi ile sık sık birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yapan çift şu sıralar birlikte İtalyanca pratiği yapıyor. Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido ile İtalyanca konuşmaya çalışıyor.
Her hareketi ve paylaşımı birçok kişi tarafından özenilen Subaşı, son olarak gittiği bir güzellik merkezinde kalçasını kaldırttı.