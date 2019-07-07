Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden Cüneyt Özdemir'e verdiği yanıtla olay oldu

Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden Cüneyt Özdemir'e verdiği yanıtla olay oldu

Çektiği bir videoda Şeyma Subaşı'nın "Sadece Şeyma" kitabını ti'ye alan Cüneyt Özdemir, kitapla ilgili bir video daha çekince bu sefer kitap sahibinden imalı bir yanıt aldı.

Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden Cüneyt Özdemir'e verdiği yanıtla olay oldu - Sayfa 1

YouTube’da fenomen haline gelen Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Sadece Şeyma kitabı hakkında alaycı yorumlarda bulunmuş ve Şeyma Subaşı'na kitabı beraber okuma çağrısında bulunmuştu. Bu videonun çok ses getirmesinin ardından Cüneyt Özdemir bir video daha çekti.

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Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden Cüneyt Özdemir'e verdiği yanıtla olay oldu - Sayfa 2

Çektiği yeni videoda Şeyma Subaşı'nın kitabını sadece 45 dakikada bitirdiğini söyleyen Cüneyt Özdemir, "Kitap demeye insanın dili varmıyor. Sanki uzun bir röportaj, kitaba dönüştürülmüş bir deneyimden bahsediyoruz." şeklinde bir yorumda bulundu.

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Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden Cüneyt Özdemir'e verdiği yanıtla olay oldu - Sayfa 3

Bütün köşe yazarları ve spikerler: Bunun üzerinde Şeyma Subaşı ise, sosyal medya hesabından isim vermeden Cüneyt Özdemir'e göndermede bulundu. Subaşı, kızı ile yaptığı paylaşımda "Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerler sadece beni konuşuyormuş" diyerek kahkaha attı.

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Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden Cüneyt Özdemir'e verdiği yanıtla olay oldu - Sayfa 4

İki haftada 40 bin sattı: Heyecanla tanıttığı kitabını çıkaran Subaşı, okuyanlar tarafından da eleştiri almıştı. Fakat Subaşı'nın kitabı iki haftada 40 bin satıldığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın Cüneyt Özdemir'e Melisalı yanıtı

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