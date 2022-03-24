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Şeyma Subaşı kendi kendini rezil etti 'yalnızlık seviyesi' tavan Kendi kendine tavla oynamış!

Şeyma Subaşı kendi kendini rezil etti 'yalnızlık seviyesi' tavan Kendi kendine tavla oynamış!

Şeyma Subaşı, eski fotoğraflarını art arda paylaştı takipçileri bir detayı yakalayıp Şeyma Subaşı'yı rezil etti. Meğer Şeyma Subaşı tavlayı kendi başına oynamış!

Şeyma Subaşı kendi kendini rezil etti 'yalnızlık seviyesi' tavan Kendi kendine tavla oynamış!

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşarak 'nostalji rüzgarı' estirdi. Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, tavla pozunu paylaşınca olanlar oldu.

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Şeyma Subaşı kendi kendini rezil etti 'yalnızlık seviyesi' tavan Kendi kendine tavla oynamış!

Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı.

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Şeyma Subaşı kendi kendini rezil etti 'yalnızlık seviyesi' tavan Kendi kendine tavla oynamış!

Dün akşam takipçilerini maziye götüren Şeyma Subaşı, eski fotoğraflarını art arda paylaştı. Subaşı'nın tavla oynadığı fotoğrafı ise birçok kişiye ilginç geldi. 

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Şeyma Subaşı kendi kendini rezil etti 'yalnızlık seviyesi' tavan Kendi kendine tavla oynamış!

Söz konusu fotoğrafta Şeyma Subaşı tavlayı kendi başına oynadığı anlaşıldı.

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