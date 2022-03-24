Şeyma Subaşı kendi kendini rezil etti 'yalnızlık seviyesi' tavan Kendi kendine tavla oynamış!
Şeyma Subaşı, eski fotoğraflarını art arda paylaştı takipçileri bir detayı yakalayıp Şeyma Subaşı'yı rezil etti. Meğer Şeyma Subaşı tavlayı kendi başına oynamış!
Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşarak 'nostalji rüzgarı' estirdi. Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, tavla pozunu paylaşınca olanlar oldu.
Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı.
Dün akşam takipçilerini maziye götüren Şeyma Subaşı, eski fotoğraflarını art arda paylaştı. Subaşı'nın tavla oynadığı fotoğrafı ise birçok kişiye ilginç geldi.
Söz konusu fotoğrafta Şeyma Subaşı tavlayı kendi başına oynadığı anlaşıldı.