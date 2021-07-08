Şeyma Subaşı Instagram'da geri adım attı! Fotoğraflar bir bir çıktı!
Çalkantılı hayatı ile hem magazinin hem de sosyal medyanın dilinden düşmeyen Şeyma Subaşı geri adım attı. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram sayfasına geri yükledi.
20 gün içerisinde, evlilik, bebek, ayrılık ve dolandırıcılık haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasındaki buzlar eridi. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. Şu sıralar Ibiza'da olan Subaşı dün sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili 'her şey' yolunda mesajı verdi.
"İçim kan ağladığı zaman da bile..."
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘ Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor’ mesajı yazmıştı.
Aralarındaki sorunları aşan çift eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yükledi. Subaşı’nın bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı.
Mohammed Alsaloussi’den bir bebek bekleyen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını duyurmasının ve evlilik teklifi aldığını fotoğraflarla paylaşmasının ardından ışık hızıyla bir hamilelik haberi, bir evlilik iptali haberi ve bir de ayrılık haberini peş peşe duyurdu...