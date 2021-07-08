Şeyma Subaşı Instagram'da geri adım attı! Fotoğraflar bir bir çıktı!

"İçim kan ağladığı zaman da bile..."

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘ Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor’ mesajı yazmıştı.