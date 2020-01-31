Şeyma Subaşı iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyada alay konusu oldu
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Günaydın' pozunu iç çamaşırsız paylaştı, alay konusu oldu.
Son olarak Bebek'teki kafesini kapatmasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Subaşı, bu sabah Instagram'a 'Günaydın' notuyla bir paylaşımla bulundu. İç çamaşırsız şekilde poz paylaşan Subaşı, sosyal medyada alay konusu oldu.
Subaşı, fotoğrafa "Uyandığınızda ilk düşünceniz 'teşekkürler' olsun... Günaydın" notunu düştü. Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki bir detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Kolunun bir kısmının oldukça inceldiği görülen Subaşı'ya takipçileri 'O kolun hali ne?' diye sordu. Sosyal medya fenomeninin fotoğrafına photoshop yaptığı iddia edildi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda kendi YouTube kanalında Bebek'teki kafesinin masraflarının çok olduğunu, kirasının da epey pahalı olduğunu açıklayan Subaşı, kar edemediği için Healthyish adlı kafesini kapatacağını duyurmuştu.