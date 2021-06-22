Şeyma Subaşı 'hamileyim ve Meedo'yla evlenmiyorum' açıklamasıyla İnstagram'ı salladı!
Şeyma Subaşı hamilelik haberlerini inkar etti ama sonunda itiraf etti. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıkladı.
Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik' mesajıyla hem hamile olduğunu duyurdu hem de yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıkladı.
Önce evlilik teklifi seramonisi, sonra hamilelik haberi...
Ibıza'da gerçekleşen törenden mutluluk pozları paylaşan Subaşı, son açıklamasıyla şoke etti. Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, evlilik kararından vazgeçti. Oysa yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.
`Evlenmeden olmaz`
”Şeyma Subaşı’nın hakkındaki hamilelik iddiasını “Evlenmeden olmaz” diyerek yalanladığı şeklinde haberler çıkmıştı. Subaşı, o cümlesine de açıklık getirdi: “Ben ‘evlenmeden olmaz’ demedim. Evlilik sonrası olacak dedim. Böyle yaz bunu.”
Evlilik hazırlığındalardı
Uzun zamandır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığını duyurmuştu.