Şeyma Subaşı 'hamileyim ve Meedo'yla evlenmiyorum' açıklamasıyla İnstagram'ı salladı!

Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik' mesajıyla hem hamile olduğunu duyurdu hem de yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıkladı.