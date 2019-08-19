Şeyma Subaşı hamile mi sevgilisi Guido Senia ile birlikte katıldığı davette ortaya çıktı
Takipçi satın aldığı iddialarıyla gündeme bomba gibi oturan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisi ile birlikte katıldığı bir davette çıkan göbeğiyle 'Hamile mi?' sorularını akıllara getirdi.
Son olarak çıkardığı 'Sadece Şeyma' kitabındaki bir yazım hatası nedeniyle takipçilerinden özür dilemek durumunda kalan Şeyma Subaşı, bomba bir iddia ile yeniden çok konuşulanlar arasına girdi. Subaşı'nın hamile olduğu iddiası, takipçi satın aldığı konusundaki çıkan haberleri bir anda solladı.
DJ sevgilisi Guido Senia ile önceki gün katıldığı bir davette görüntülenen Şeyma Subaşı, kıyafetiyle dikkat çekti. Şeyma Subaşı'nın göbeğine bakanlar, "Hamile mi göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Sosyal medya hesabını gizleyen Subaşı ise, hamilelik iddialarına henüz yanıt vermedi.
Takipçileri heyecanlandı: Boşandığı Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğinden Melisa isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Subaşı'nın hamilelik iddialarına yanıt vermesi beklenirken, genç ismin sevenleri bebek haberlerine şimdiden heyecanlandı.
Peki Şeyma Subaşı kimdir?: Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Babası Mustafa Subaşı’dır.