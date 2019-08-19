Şeyma Subaşı hamile mi sevgilisi Guido Senia ile birlikte katıldığı davette ortaya çıktı

Son olarak çıkardığı 'Sadece Şeyma' kitabındaki bir yazım hatası nedeniyle takipçilerinden özür dilemek durumunda kalan Şeyma Subaşı, bomba bir iddia ile yeniden çok konuşulanlar arasına girdi. Subaşı'nın hamile olduğu iddiası, takipçi satın aldığı konusundaki çıkan haberleri bir anda solladı.