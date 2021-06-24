'Şeyma Subaşı hamile kalacak ama bebek düşecek' diyen falcı kim? İnstagram'ı sallayan söylenti
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu duyurmasının ardından dün acı haberi paylaştı ve bebeği düşürdüğünü duyurdu. İnstagram'dan magazin paylaşımları yapan sayfalarda ise günün en çok konuşulan yorumları, Şeyma Subaşı'nın 2021'de hamile kalacağını ancak bebeğin doğmayacağı kehanetini atan falcı oldu.
İki gün önce Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, dün, yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.Şeyma Subaşı (30), yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den (36) evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini duyurmuştu. Hamileliğini duyurmasının hemen ardından, evliliği ertelediklerini açıklayarak magazine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, dün akşam İnstagram hesabından paylaştığı hikayede 'stresten dolayı ertelediği düğünün ardından, yine stres yüzünden bebeğini kaybettiğini' duyurdu.
Stres nedeniyle önce düğün ertelendi, ardından bebeğini kaybettiğini duyurdu
İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı, bu defa bebeğini kaybettiğini açıkladı. Subaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.
Önce paylaştı, sonra sildi
Subaşı'nın kısa bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekmişti.
"Evlenmek için acele ettik, sonradan da gerek olmadığına karar verdik"
Şeyma Subaşı, hamilelik iddiaları sonrasında, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım" demişti. Bu açıklamaları tutarsız bulan sosyal medya takipçileri Şeyma Subaşı'yı adeta yerden yere vurarak, açıklamasını samimiyetsiz bulduklarını ifade ettiler.