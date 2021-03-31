Şeyma Subaşı estetik iddialarına skandal pozla cevap verdi 'Benimle baş edemezsiniz'

Şeyma Subaşı, gününün her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşırken son 1 hafta hiç paylaşım yapmayarak takipçilerini şoke etti. Bu esnada estetik yaptırdığı iddiaları ise dilden dile yayıldı. İlk olarak burun estetiği yaptıran Subaşı'nın ardından kalçası için operasyon geçirdiği iddia edildi.