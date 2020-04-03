Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına katıldı itirafları olay oldu

Özdemir'in Subaşı'na ilk sorusu, sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından gelmenin ardından koronavirüs salgınına rağmen neden kendilerini karantinaya almadıkları oldu. Şeyma Subaşı, bu soruya da tüm samimiyetiyle ilk başlarda koronavirüs salgınının ciddiyetini anlayamadığını şu sözlerle dile getirdi: