Şeyma Subaşı çok kızdı Cüneyt Özdemir kitabın gerçek satış rakamını duyurdu

Son günlerin en çok konuşulan ikilisi hiç şüphesiz Cüneyt Özdemir ve Şeyma Subaşı'dır. Çünkü Şeyma Subaşı bir kitap çıkarmış, Cüneyt Özdemir de videolarında kitabın satırlarını okuyarak resmen alay etmişti. Kitabın her yerde 40 bin sattığı söylenirken Habertürk, aslında rakamın o kadar olmadığını sitesinden paylaşmıştı.