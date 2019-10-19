Şeyma Subaşı amuda kalkarak poz verdi fiziği herkesin dikkatini çekti
Geçtiğimiz günlerde kafesinin 1. yılı kutlamasıyla hüsrana uğrayan Şeyma Subaşı, amuda kalkarak verdiği pozuyla olay oldu.
Acun ılıcalı ile boşnamadan önce Bebek'te sağlıklı yiyecekler üzerine bir kafe açan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesinin 1. yılı için bir parti vermiş ve kafenin açılış zamanında birbirinden ünlü isimler yer alırken 1. yıl kutlamasında durum böyle olmayınca hüsrana uğramıştı.
117
Sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelen Şeyma Subaşı, yaşadığı hüsranın ardından yeniden bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
217
Instagram hesabından amuda kalktığı anların fotoğrafını yayınlayan Şeyma Subaşı, paylaşıma İngilizce olarak, "Tepetaklak" notunu düştü.
317
Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla fiziğine dikkat çeken takipçileri, "Vücudunuz muhteşem ötesi" gibi yorumunlar yaptı.
417