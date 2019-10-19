Şeyma Subaşı amuda kalkarak poz verdi fiziği herkesin dikkatini çekti

Acun ılıcalı ile boşnamadan önce Bebek'te sağlıklı yiyecekler üzerine bir kafe açan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesinin 1. yılı için bir parti vermiş ve kafenin açılış zamanında birbirinden ünlü isimler yer alırken 1. yıl kutlamasında durum böyle olmayınca hüsrana uğramıştı.