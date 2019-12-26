Şeyma Subaşı Acun'u aldattığı iddialarına cevap verdi 'Acun beni istemedi' itirafı olay

"Aldattığım mı konuşuluyor?"

Acun Ilıcalı ile tek celsede boşandıktan sonra oyuncu Çağatay Ulusoy ile eşini aldattığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu'nun "Şeyma'ya yakışır bir cevap istiyorum, Acun'u aldattın mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Yok, hayır tabi ki de. Aldattığım mı konuşuluyor? Öyle bir şey yok, zaten benim her şeyim ortalıktaydı, herkes beni biliyor ve tanıyor. Ama şöyle bir durum var; ben fazla yakın oluyorum, fazla sarılıyorum bu yanlış belki.''