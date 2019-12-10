Şeyma Subaşı Acun ve namaz itirafı bomba! Kepenk indirdiğini duyurdu

Acun'un ünü sayesinde güzel gitti: ''Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.''