Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesinde yaptığı gönderme olay oldu!
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, YouTube hesabında eski eşi Acun Ilıcalı ile tanışması hakkında da "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek ilginç sözler sarf etti.
Kısa bir zaman önce kendisine YouTube hesabı açtığını duyuran Şeyma Subaşı, günlük yaşantısını paylaşıyordu. Subaşı, en son videosunda spor öncesi içtiği kahveli karışımın tarifini verdi. Mutfakta tarif verdiği esnada Acun Ilıcalı tanışma hikayesini anlatırken ilginç bir çıkışta bulundu.
Şeyma Subaşı, 16 yaşında moda yarışmasına katıldığını belirterek, o dönemde yüzü ve fiziğinin henüz oturmadığını ve ailesini de yarışmaya katılabilmek için zor ikna ettiğini anlattı.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun yarışma programına katıldıktan sonra hayatının değiştiğini belirten Şeyma Subaşı, Acun ile tanışmasıyla alakalı "Bilmediğiniz çok şey var nasıl başladığı ile ilgili ama o konuları konuşmayacağım" sözleriyle göndermede bulundu.
Ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bu çıkışından sonra sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı "Hayatında biri varken bu konuları konuşman ne kadar doğru" derken bazı kullanıcılar da Subaşı'nın dikkat çekmek için böyle çıkışlarda bulunduğunu iddia etti.