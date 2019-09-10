Seyirciyi çıldırtan karar! Kadın dizisinden yeni sezonda bakın kim ayrılıyor!
Fox'un en çok izlenen dizisi Kadın 3. sezon 65. bölümü için geri sayım başlarken bakın kim veda etti.
Fox ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kadın 3. sezon çekimlerine başladı. Sevilen dizinin ekim ayının ilk haftası yayın hayatına başlaması bekleniyor. Unutulmaz bir sezon finali yapan diziye kimin veda ettiği ise hala muamma.
Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin sezon finalinde yaşanan kaza sonrasında hangi oyuncunun diziden ayrılacağı seyircinin gündeminde.
Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Feyyaz Duman ve Bennu Yıldırımlar’ın hayat verdiği Arif, Bahar, Sarp ve Hatice karakterleri kaza yapan aracın içindeydi. Yaşanan kazadan sonra arabadan kimlerin sağ çıkacağı ise hala merak konusu.
İzleyici ise bütün bir yaz boyunca dizi hakkında yorumlar yaptı tahminlerde bulundu. Arabadan Bahar'ın sağ çıkacağı geçtiğimiz günlerde Özge Özpirinçci'nin set paylaşımı sonrasında belli oldu. Geriye Sarp, Arif ve Hatice kalıyor.