Seyirci Burcu Biricik için teşekkür etti Kanal D Camdaki Kız dizisinde işler tersine döndü
Camdaki Kız'da işler tersine döndü. Kanal D'deki Camdaki Kız'ın son bölümünde seyirci teşekkür etti.
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle dün akşam yayımlandı. Geçtiğimiz haftalarda seyirciden birçok tepki alan ve şikayetler nedeniyle RTÜK'ün ceza kestiği dizide bu hafta işler değişti. Dizide Sedat'ın ve Cana'nın yasak aşk fotoğrafları gazeteye basıldı. Koroğlu Ailesi'nin imdadına Muzo yetişti.
Sedat'ın Cana ile yasak aşk fotoğraflarını gören Nalan, büyük bir hayal kırıklığına uğrarken annesi Feride çılgına döndü. Başından beri Koroğlu Ailesi'ne güvenmeyen Feride için bu tuz biber oldu.
Muzo, Sedat'ın şimdiye kadar yaptıklarından dolayı bu kez kurtarmamayı düşünse de bir plan yapar ve o plan bir yere kadar tıkır tıkır işler.
Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan’ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirir. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkesi alarma geçirir.